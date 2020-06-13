MSI представляет ноутбук Creator 15

Компания MSI на выставке CES анонсировала новый ноутбук для творчества — Creator 17. Теперь же она представила ещё одну модель — Creator 15.

Эта версия имеет меньше габариты, но совершенно идентичные старшей модели спецификации. Единственным отличием стал отказ от подсветки Mini-LED.

Лэптоп Creator 15 построен на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-10875H и видеокарте NVIDIA. На выбор предлагается несколько вариантов, начиная от GTX 1660 Ti и вплоть до RTX 2080 Super Max-Q. Платформа имеет два слота памяти, позволяя установить до 64 ГБ. Также имеется два слота M.2 для SSD.

Фронтальный вид на ноутбук MSI Creator 15
Фронтальный вид на ноутбук MSI Creator 15

Объём батареи соответствует требованиям авиакомпаний и составляет 99,9 Вт×ч, чего хватит на 9 часов автономной работы.

Будучи устройством для творчества, Creator 15 получил 4K IPS-дисплей со 100% покрытием Adobe RGB и Delta-E меньше 2. Именно его MSI называет True Pixel и рекомендует к использованию. Однако опционально можно выбрать экран Full HD, сенсорный, либо нет.

Ноутбук Creator 15. Вид сбоку
Ноутбук Creator 15. Вид сбоку

Пока о цене и старте продаж ничего не сообщается. Раздел «Где купить» на сайте MSI ведёт просто к списку авторизованных продавцов.