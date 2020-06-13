MSI представляет ноутбук Creator 15

Компания MSI на выставке CES анонсировала новый ноутбук для творчества — Creator 17. Теперь же она представила ещё одну модель — Creator 15.

Эта версия имеет меньше габариты, но совершенно идентичные старшей модели спецификации. Единственным отличием стал отказ от подсветки Mini- LED .

Лэптоп Creator 15 построен на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-10875H и видеокарте NVIDIA. На выбор предлагается несколько вариантов, начиная от GTX 1660 Ti и вплоть до RTX 2080 Super Max-Q. Платформа имеет два слота памяти, позволяя установить до 64 ГБ. Также имеется два слота M.2 для SSD .

Фронтальный вид на ноутбук MSI Creator 15

Объём батареи соответствует требованиям авиакомпаний и составляет 99,9 Вт×ч, чего хватит на 9 часов автономной работы.

Будучи устройством для творчества, Creator 15 получил 4K IPS -дисплей со 100% покрытием Adobe RGB и Delta-E меньше 2. Именно его MSI называет True Pixel и рекомендует к использованию. Однако опционально можно выбрать экран Full HD, сенсорный, либо нет.

Ноутбук Creator 15. Вид сбоку

Пока о цене и старте продаж ничего не сообщается. Раздел «Где купить» на сайте MSI ведёт просто к списку авторизованных продавцов.