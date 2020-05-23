MSI выходит на рынок кулеров AIO

Компания MSI продолжает расширять свой портфель предложений различными направлениями деятельности. В этот раз компания представила свой первый жидкостный кулер — MAG CORELIQUID.

Кулер MSI MAG CORELIQUID представлен четырьмя различными моделями: MAG CORELIQUID 360R, MAG CORELIQUID 360RH, MAG CORELIQUID 240R и MAG CORELIQUID 240RH. Как не трудно догадаться, числа, в названии моделей, означают диаметры радиаторов, от 360 мм до 240 мм.

Разработчик интегрировал насос непосредственно в радиатор, что должно уменьшить шум от работы кулера. Также компания использовала трёхфазный мотор, что должно уменьшить вибрации и, соответственно, также шум от работы. Поворотная на 270 градусов головка позволяет смонтировать теплообменник под желаемым углом.

Системы охлаждения MAG CORELIQUID

И конечно же, без яркой светодиодной подсветки не обходится ни один современный кулер. Компания MSI установила в свою систему охлаждения освещение ARGB.

Вместе с кулером компания MSI также поставляет MPG MAX iHUB, который позволяет организовать кабели и настроить световые эффекты посредством ПО Mystic Light.

Цена и доступность систем охлаждении MSI серии MAG CORELIQUID пока не сообщается.