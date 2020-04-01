MSI анонсирует игровые мониторы Optix MAG273/ Optix MAG273R

Компания MSI анонсировала мониторы на базе IPS-панелей, предназначенные для киберспортсменов.

Для представленных дисплеев характерны частота кадров в 144 Гц и кинематографическое время отклика в 1 мс. Для управления монитором компания подготовила специализированное приложение Gaming OSD, которое позволяет управлять им через программное окно.

Общий вид монитор Optix MAG273
Общий вид монитор Optix MAG273

Мониторы обладают поддержкой широкого цветового диапазона с реалистичным изображением.

Несмотря на то, что монитор предназначен для кибрспорта, он недотягивает до топовых моделей своего класса. И дело тут не в слабых компонентах. Просто частоты кадров в 240 Гц можно добиться на панелях типа TN или VA. Панели типа IPS намного медленнее, зато обеспечивают превосходную цветопередачу.

Спецификации мониторов Optix MAG273/MAG273R
Спецификации мониторов Optix MAG273/MAG273R

О цене и доступности мониторов пока ничего не сообщается.