MSI анонсирует игровые мониторы Optix MAG273/ Optix MAG273R

Компания MSI анонсировала мониторы на базе IPS -панелей, предназначенные для киберспортсменов.

Для представленных дисплеев характерны частота кадров в 144 Гц и кинематографическое время отклика в 1 мс. Для управления монитором компания подготовила специализированное приложение Gaming OSD , которое позволяет управлять им через программное окно.

Общий вид монитор Optix MAG273

Мониторы обладают поддержкой широкого цветового диапазона с реалистичным изображением.

Несмотря на то, что монитор предназначен для кибрспорта, он недотягивает до топовых моделей своего класса. И дело тут не в слабых компонентах. Просто частоты кадров в 240 Гц можно добиться на панелях типа TN или VA. Панели типа IPS намного медленнее, зато обеспечивают превосходную цветопередачу.

Спецификации мониторов Optix MAG273/MAG273R

О цене и доступности мониторов пока ничего не сообщается.