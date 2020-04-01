MSI анонсирует игровые мониторы Optix MAG273/ Optix MAG273R
Компания MSI анонсировала мониторы на базе IPS-панелей, предназначенные для киберспортсменов.
Для представленных дисплеев характерны частота кадров в 144 Гц и кинематографическое время отклика в 1 мс. Для управления монитором компания подготовила специализированное приложение Gaming OSD, которое позволяет управлять им через программное окно.
Мониторы обладают поддержкой широкого цветового диапазона с реалистичным изображением.
Несмотря на то, что монитор предназначен для кибрспорта, он недотягивает до топовых моделей своего класса. И дело тут не в слабых компонентах. Просто частоты кадров в 240 Гц можно добиться на панелях типа TN или VA. Панели типа IPS намного медленнее, зато обеспечивают превосходную цветопередачу.
О цене и доступности мониторов пока ничего не сообщается.