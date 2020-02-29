Проведение GDC под угрозой срыва

На фоне того, как вспышка короновирусной инфекции перерастает в пандемию, никого уже не удивляет отказ от массовых мероприятий. Однако конференция разработчиков видеоигр GDC по-прежнему планируется на середину марта. Вот только участников на ней становится всё меньше.

В настоящее время от участия в GDC отказались Sony, Oculus, Capcom, Square Enix, Capcom, EA. Теперь к ним добавились Microsoft, CD Projekt Red и Unity.

После того, Sony отказалась от участия в этом году, все думали, что внимание будет приковано к Microsoft и её новой консоли. Однако вчера компания заявила, что также отказывается от участия: «После внимательного изучения руководства, составленного мировыми службами здравоохранения, и чтобы избежать опасностей, мы приняли трудное решение не участвовать в Game Developers Conference 2020».

Игровая консоль Xbox Series X

CD Projekt Red также собиралась командировать на мероприятие своих представителей, но теперь студия решила не участвовать в конференции. Что касается разработчика движка Unity Engine, то и они решили отказаться от мероприятия, чтобы обезопасить своё здоровье.

При этом, большинство компаний просто отказались от участия. Microsoft же приняла решение транслировать свои изначально планировавшиеся презентации. Так что хотя команда Microsoft и не будет просовывать на мероприятии, информация от неё будет поступать.

Пока проведение GDC 2020 запланировано на 16—20 марта. Но мы же помним, что аналогичная картина была с MWC, и после отказа от участия ряда крупных компаний конференцию решили не проводить.