Microsoft представила новую консоль — выглядит как ПК

Софтверный король Microsoft представил дизайн своей новой игровой консоли, которая разрабатывается под проектом Scarlett.

Новая игровая консоль, которая должна появиться к концу 2020 года, будет называться Xbox Series X. По словам главы подразделения Xbox, Фила Спенсера, эта приставка «обеспечит в 4 раза больше процессорной мощи, по сравнению с Xbox One X, причём максимально тихим и эффективным способом».

Что касается экстерьера, то Спенсер заявил: «Её размер и форма были улучшены для соответствия требованиям ещё большего количества людей, и она также имеет новую кнопку „Поделиться“, которая упрощает захват скриншотов и игровых клипов». Консоль можно будет использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Игровая консоль Xbox Series X

Консоль Xbox Series X будет включать процессор заказной конструкции на базе архитектуры AMD Zen 2 и графику Radeon RDNA. Также, из новшеств, приставка будет иметь SSD -накопитель, получит возможность вывода игр в разрешении 8K, предложит трассировку лучей и переменную частоту кадров.

Приставка будет поставляться вместе с новым контроллером, который будет совместим как с нынешней консолью Xbox One, так и с PC.