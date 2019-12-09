Microsoft всё ещё разрабатывает бездисковую Scarlett

Софтверный король Microsoft занимается разработкой недорогой бездисковой версии новой Xbox с кодовым именем Lockhart.

В июне, когда Microsoft анонсировала Project Scarlett, новое поколение консоли Xbox, она пообещала «установить новую планку для мощности консоли, скорости и производительности», ничего не сказав о бездисковой младшей версии приставки с кодовым именем Lockhart. И хотя в прошлом году компания говорила о двух вариантах консоли — быстрой Anaconda и медленной Lockhart, многие посчитали, что отсутствие информации во время июньского анонса говорит о закрытии проекта Lockhart.

Игровой контроллер Xbox

Однако Kotaku установила, что Lockhart по-прежнему находится в разработке, им она должна стать недорогой альтернативой Scarlett для игр с исключительно цифровыми релизами, как и гласили ранние слухи. Пока о цене ничего не известно, но если Anaconda придёт на смену Xbox One X, то Lockhart, очевидно, заменит Xbox One S, а потому разница в цене между новыми приставками должна быть такая же, как и сейчас.

При этом разработчикам игр по, всей вероятности, придётся поддерживать обе консоли, что может привести к некоторым компромиссам между производительностью и качеством графики.