Microsoft готовит несколько консолей нового поколения

О том, что Microsoft разрабатывает игровую консоль с кодовым именем Lockhart, слухи ходят не первый год. Это должна быть более дешёвая и менее производительная приставка, по сравнению с уже анонсированной Xbox Series X, которая имеет кодовое имя Anaconda.

В документе, датированном июнем 2020 года, говорится, что софтверный гигант готовит несколько игровых консолей нового поколения. Также операционная система Xbox One OS и её инструменты разработчика содержат упоминания о Lockhart.

Microsoft Series X

Учитывая, как Microsoft разделила свои предложения в нынешнем поколении консолей, вполне ожидаемо, что в новом поколении будут присутствовать две версии приставки одновременно, а разработчики будут предлагать игры для обеих систем.