Microsoft приостанавливает выпуск обновлений не связанных с безопасностью

Реагируя на пандемию COVID-19, компания Microsoft решила сместить фокус с разработки ОС на безопасность, отказавшись готовить и выпускать обновления, не связанные с безопасностью. Это касается как клиентской, так и серверной версии Windows.

Начиная с мая 2020 года, компания приостановит все опциональные обновления ОС, не связанные с безопасностью. По терминологии компании, это обновления типов C и D. При этом ежемесячные обновления безопасности типа B будут выпускаться как обычно, во второй вторник месяца.

Windows 10

Данный шаг призван ограничить от излишней нагрузки системных администраторов на предприятиях по всему миру, позволив Microsoft придерживаться графика обновлений, несмотря на перевод персонала на удалённую работу из дома. Домашние пользователи также будут рады видеть меньшее количество обновлений, не станут терять время во время карантина и столкнуться с меньшим риском испортить систему из-за ошибки в обновлениях.