Microsoft сообщает о новой уязвимости

Компания Microsoft сообщила о новой уязвимости, допускающей удалённое исполнение кода. Эта уязвимость в Windows сейчас используется в ограниченном числе целевых атак.

Уязвимость затрагивает Adobe Type Manager Library. Эта библиотека помогает Windows осуществлять рендер шрифтов. Чтобы использовать уязвимость, «хакер должен заставить пользователя открыть специально созданный документ, либо просмотреть его в виде эскиза Windows Preview», — сообщает Microsoft. Уязвимость имеет наивысший «критический» уровень опасности.

Microsoft

В настоящее время патч не подготовлен. Как правило, исправления подобного рода приходят во вторник обновлений, ближайший из которых наступит 14 апреля. Пока же компания рекомендует отказаться от просмотра эскизов в Windows Explorer.