Представлены системные требования к Microsoft Flight Simulator

Компания Microsoft регулярно радует нас новыми видео и обзорами своей разрабатываемой игры Flight Simulator. Игра невероятно реалистична и красива, но только теперь стало известно, какие же требования к системе нужны, чтобы насладиться этой игрой.

Системные требования разделены на три группы: минимальные, рекомендуемые и идеальные.

Минимально для запуска игры необходимо иметь накопитель со 150 ГБ свободного пространства, 8 ГБ ОЗУ, процессор AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460 и видеокарту с 2 ГБ видеопамяти, такую как AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GeForce GTX 770.

Microsoft Flight Simulator

К рекомендуемым спецификациям разработчики отнесли процессор Ryzen 5 1500X или Core i5-8400 с 16 ГБ ОЗУ. Также потребуется видеокарта Radeon RX 590 или GeForce GTX 970 с 4 ГБ видеопамяти.

Идеальными же компания считает процессор Ryzen 7 Pro 2700X или Core i7-9800X, наличие 32 ГБ ОЗУ и видеокарту уровня Radeon VII либо GeForce RTX 2080.

Системные требования к Microsoft Flight Simulator

Также во всех конфигурациях требуется интернет-подключение на довольно высокой скорости. Причём чем выше спецификация, тем больше трафика требуется, и для топовой конфигурации доходит до 50 Мб/с. Причиной этому является технология Adaptive Streaming. Она специально создана для этой игры и позволяет обрабатывать некоторые игровые элементы в облаке Azure, создавая неотличимые от реальных изображения.