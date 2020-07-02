Microsoft выпускает средство восстановления файлов

Многие из нас сталкивались с проблемами потери данных, вызванные выходом из строя накопителей или случайным удалением. Для восстановления можно использовать различные утилиты, но теперь такое средство появится у самой Microsoft.

Если вы случайно удалили фотографию или видео, инструмент Windows File Recovery позволит вам восстановить его. Он работает через командную строку и позволяет восстанавливать данные из локальных сменных накопителей, а также карт памяти.

Инструмент Windows File Recovery

Инструмент может работать в двух режимах. Первый из них восстанавливает файлы с повреждённых или отформатированных накопителей с файловой системой NTFS. Второй режим позволяет восстановить определённые типы файлов в системах FAT, exFAT и ReFS, однако этот процесс более длительный.

Инструмент Windows File Recovery уже можно загрузить из официального магазина Microsoft.