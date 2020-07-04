Microsoft расширяет свою систему безопасности на другие ОС

Компания Microsoft расширила свою систему защиты от угроз для предприятий на другие платформы, отличные от Windows. Общий релиз готов для Linux, а Android получил предварительную версию.

Кроме того, в следующем году компания готовится представить аналогичную систему и для macOS.

Windows Defender ATP

Своё решение в компании прокомментировали следующим образом: «Это лишь начало нашего путешествия с Linux, и мы не остановимся здесь… Мы приняли решение о постоянном расширении наших возможностей для Linux и мы обеспечим вам улучшения в ближайшие месяцы».

Что касается предварительной версии для Android, то она предлагает следующее: