Microsoft расширяет свою систему безопасности на другие ОС
Компания Microsoft расширила свою систему защиты от угроз для предприятий на другие платформы, отличные от Windows. Общий релиз готов для Linux, а Android получил предварительную версию.
Кроме того, в следующем году компания готовится представить аналогичную систему и для macOS.
Своё решение в компании прокомментировали следующим образом: «Это лишь начало нашего путешествия с Linux, и мы не остановимся здесь… Мы приняли решение о постоянном расширении наших возможностей для Linux и мы обеспечим вам улучшения в ближайшие месяцы».
Что касается предварительной версии для Android, то она предлагает следующее:
- Блокировку фишинговых сайтов и прочих рисковых доменов и URL, связанных с SMS/text, WhatsApp, email, браузерами и другими приложениями.
- Сервисы SmartScreen, уже доступные в Windows, которые позволяют принять решение о блокировке подозрительных сайтов на всех устройствах в Сети.
- Проактивное сканирование вредоносных или потенциально нежелательных приложений и файлов, которые могут быть загружены на мобильное устройство.
- Меры по блокированию доступа к сетевым ресурсам, если устройство подаёт признаки взлома через вредоносное приложение.
- Интеграция с тем же Microsoft Defender Security Center, что уже доступен для Windows, macOS и Linux.