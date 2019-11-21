Microsoft задерживает ноябрьское обновление Windows 10

Компания Microsoft официально выпустила ноябрьское обновление Windows 10 ещё 10 числа. Однако устанавливать последнее обновление могут не все.

Компания сообщила: «Чтобы обезопасить работу вашего обновления, мы применили ограничение совместимости на устройствах с устаревшим драйвером радиомодуля Realtek Bluetooth, которое не позволит устанавливать Windows 10 версии 1909 или Windows 10 версии 1903 до обновления драйвера».

Это значит, что Windows 10 November 2019 Update требует драйвер для Realtek Bluetooth версии 1.5.1012 или новее. Драйвер можно обновить через Windows Update. Однако если ваша машина автоматически не находит обновлений, то вам придётся найти драйвер на сайте производителя ноутбука или Bluetooth-модуля и выполнить стандартную процедуру ручной установки.

Конечно, это не очень удобно, зато даёт чётко понять, почему в некоторых случаях обновления Windows 10 оказываются неработоспособны.