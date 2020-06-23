Microsoft Defender ATP теперь может сканировать UEFI

Компания Microsoft объявила о добавлении нового сканера для Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) в инструмент безопасности Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP), что позволит защитить пользователей Windows 10 от атак на уровне прошивки.

Microsoft Defender ATP — предупреждение об обнаружении подозрительного кода в прошивке

Система Windows Defender System Guard защищает от атак в прошивке, гарантируя безопасную загрузку посредством аппаратных решений в области безопасности, включая аттестацию на уровне гипервизора и технологии Secure Launch, известной как Dynamic Root of Trust (DRTM), которая включает безопасное ядро на ПК по умолчанию. Новый движок сканирования UEFI распространяется на эти защиты, делая сканирование прошивки более широкой практикой.

Microsoft Defender ATP — предупреждение о вероятном внедрении стороннего кода в файловую систему UEFI

Сканер UEFI является новым компонентов встроенного в Windows 10 антивируса. Он даёт Microsoft Defender ATP уникальную возможность сканирования файловой системы прошивки и выполнять обслуживание в области безопасности.