Microsoft подтвердила приоритет для Windows 10X на одном экране

Софтверный гигант Microsoft подтвердил ранние слухи о том, что компания решила переориентировать новую операционную систему Windows 10X на устройства с одним экраном.

Глава подразделений устройств и Windows Панос Панай заявил, что когда компания анонсировала новые двухэкранные устройства, мир был иным. И теперь компания меняет свои приоритеты на ноутбуки с одним экраном, которые будут работать с операционной системой Windows 10X.

Пандемия привела к тому, что люди стали проводить больше времени за большими экранами. По сравнению с прошлым годом, время, проведённое за Windows 10, выросло на 75%. Всё больше людей используют ноутбуки вместо смартфонов, поскольку мир учится и работает из дома.

Microsoft Windows 10X

«Windows 10X мы разработали для гибкости. И эта гибкость заставила нас обратить внимание на одноэкранные устройства с Windows 10X, которые будут использовать мощь облака для помощи в работе нашим клиентам, их обучению и играм новыми способами».

Компания не сообщила, когда одноэкранные устройства, такие как ноутбуки, получат поддержку Windows 10X. Также она не сообщила, когда новая ОС будет доступна для двухэкранных устройств. Однако очевидно, что вначале Windows 10X появится для более традиционного форм фактора с одним экраном.

«Мы продолжим искать нужный момент, в сотрудничестве с нашими OEM-партнёрами, для выпуска двухэкранных устройств на рынок», — отметил Панай.