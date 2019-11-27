Microsoft блокирует обновление Windows 10 для пользователей AVG и Avast

Пользователи, желающие обновить свою операционную систему до сборки 1909 (November 2019 Update) могут столкнуться с отказом, если они используют антивирусные инструменты AVG или Avast.

Компания Microsoft сообщила, что нашла некоторые несовместимости между обновлениями Windows 10 и этими антивирусами, а потому решила запретить установку обновлений как версии 1909, так и 1903.

На странице поддержки Windows 10 по этому поводу говорится: «Microsoft и Avast выявили проблемы несовместимости в некоторых версиях Avast Antivirus и AVG Antivirus. Это касается всех случаев использования Avast или AVG, содержащих Antivirus версии 19.5.4444.567 или более ранней».

Windows10

Более того, Microsoft даже предупредила людей, чтобы те не пытались установить обновления принудительно. Что касается решения проблемы, то AVG и Avast на странице поддержки написали пошаговую инструкцию обновления.

Конечно, у всех возникает вопрос, почему это не было выявлено при тестировании. Но, как бы то ни было, такие ограничения явно лучше обновлений, которые приводят компьютер в нерабочее состояние.