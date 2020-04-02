Mozilla начала разворачивать Fenix для Firefox Beta

Ассоциация Mozilla начала работы по миграции Firefox Beta on Android на Fenix — новый подход к браузеру на Android.

Согласно странице статуса, миграция Firefox Beta на Fenix находится на уровне 2,1%. Сам факт портирования на Firefox Beta является последним этапом, перед появлением на релизном канале, обновления с которого получают большинство пользователей.

Firefox

Чтобы понять, как долго будет длиться переход, можно посмотреть на версию Nightly. В конце января Mozilla дала зелёный свет на миграцию канала Nightly на Fenix. Таким образом, уже к концу мая мы можем увидеть начало перехода канала Release, а окончательно Android-версия браузера перейдёт на Fenix в июле.

Группа Mozilla работает над Fenix, более широко известном как Firefox Preview, уже около года. Команда готовит новый функционал для уже работающего нового быстрого браузерного движка. Недавно в Firefox Preview 4 была обновлена функция контроля логинов, добавлены популярные сайты и появилась базовая поддержка плагинов.