Mozilla расширяет поддержку плагинов в Firefox Preview

В предварительной версии браузера Firefox for Android версии 68, пользователи теперь могут устанавливать намного больше расширений.

Версия Firefox (Fenix), которая находится пока в разработке, но уже обладает отличной производительностью, получила поддержку первого плагина uBlock Origin несколько недель назад. Теперь список расширений заметно увеличился, к нему добавились плагины NoScript, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, Dark Reader и Search by Image.

Firefox Preview

При этом опробовать новые возможности будет непросто. Сейчас Mozilla отказалась от обновлений Firefox Preview в канале Nightly из-за карантина. Так что, если вам захочется испытать новые плагины, то придётся либо подождать, пока будет выпущена очередная сборка, либо взять исходный код на GitHub и самому собрать APK.

Пока не ясно, будет ли Mozilla постепенно добавлять поддержку других расширений, или позволит устанавливать любые расширения из нынешней библиотеки.