Mozilla включает DNS-шифрование по умолчанию

Те, кто желает обеспечить свою цифровую приватность или вынуждены обходить правительственные запреты всегда ищут пути это сделать. И теперь, благодаря Mozilla, это стало делать проще.

Организация Mozilla сообщила, что начала осуществлять шифрованные подключения DNS over HTTPS (DoH) в своём браузере Firefox по умолчанию, правда, пока только в США.

Развёртывание будет проходить в течение нескольких недель для того, чтобы убедиться в стабильности работы. После завершения широкого тестирования, пользователи Firefox получат последнюю версию браузера с включённой защитой DNS.

Firefox

Суть защиты в том, что DoH шифрует запросы к серверам доменным имён, так что ни провайдер, ни хакер не может знать, какой сайт вы запросили.

В настоящее время Mozilla поддерживает два доверенных сервера имён. Это Cloudflare и NextDNS. Другие провайдеры могут добавиться к этому списку позднее, однако пока приходиться полагаться на них.

По умолчанию DoH работает только в США, однако самостоятельно его можно включить в любой стране. Для этого в меню Настройки нужно перейти в раздел «Параметры сети», нажать кнопку «Настроить…» и включить «DNS over HTTPS».