Mozilla обвиняет плагины Avast в сборе пользовательских данных

Группа Mozilla приняла решение удалить продукты Avast и AVG из репозитория дополнений своего браузера после того, как был выявлен сбор большого количества пользовательских данных.

Таким образом, теперь установить плагины Avast или AVG из хранилища Mozilla больше нельзя. Ни Avast Online Security и SafePrice, ни AVG Online Security и SafePrice, больше недоступны. При этом сами плагины пока не запрещены, так что ими можно свободно пользоваться.

Дополнения в Firefox

Создатель AdBlock Plus Владимир Палант опубликовал анализ работы расширения Avast в октябре 2019 года на своём персональном сайте. Он выявил, что расширения Avast передают данные материнской компании, и эти данные куда шире, чем требовалось бы для работы расширения. Так, расширение отсылает полные адреса страницы, заголовка страницы, рефералы и прочие данные по запросу. Данные собираются при открытии страницы и при переключении вкладки. На странице поиска передаётся также каждая ссылка.

Пока переговоры между Mozilla и Avast о работе плагина не ведутся, и если ситуация не изменится, средства Avast могут быть полностью заблокированы в Firefox.