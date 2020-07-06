AMD Ryzen Mobile может запустить Crysis без охлаждения

У любого энтузиаста мысль о запуске компьютера без процессорного кулера вызывает шок, однако мобильный процессор AMD Ryzen 3 вполне может справиться с такой задачей.

Блогер FritzchensFritz решил попробовать загрузиться ноутбук, оснащённый ускоренным процессором AMD Ryzen 3 4300U без радиатора. Для этого он воспользовался утилитой Ryzen Mobile Tuning и установил максимальную температуру на уровне 90° С. Рядом он поставил 120 мм вентилятор с питанием 5 В. Этот вентилятор давал крайне слабый поток воздуха на процессор.

AMD Ryzen серии 4000

Проводя эксперименты, FritzchensFritz обнаружил, что чип позволяет легко загрузить Windows. Затем он проверил работу APU без охлаждения, запустив 3DMark Time Spy, FurMark и другие тяжёлые тестовые приложения. Он даже смог поиграть в Crysis без радиатора, правда, с не очень высоким битрейтом.

Test Ryzen Renoir APU without any cooling solution

Конечно, в ходе экспериментов процессор постоянно уходил в троттлинг, однако это демонстрирует отличный тепловой запас, который пригодится при разгоне чипа. Да и сам факт запуска приложений без охлаждения — удивляет.