Скидки в честь Белой Металлической Крысы

MMORC.COM предлагает присоединиться к предпраздничному ажиотажу и дарит скидки на ключи к программному обеспечению.

Уже 25 января в Китае начнется почти двухнедельное празднование Нового года, и каждый уважающий себя магазин старается сделать своим клиентам подарки! Вот и наши китайские друзья не отстают — специально для наших посетителей, дискаунтер предлагает свежую скидку в размере 35 процентов по коду NRR на:

Сервис MMORC.COM предлагает, помимо прочих возможностей, оплату через платёжную систему PayPal — в случае проблем, вы всегда сможете беспрепятственно вернуть свои средства, так как покупка защищена самой платежной системой. Также магазин гарантирует поддержку по почте support@mmorc.com в случае возникновения каких-либо трудностей при активации ключей.

Весь ассортимент товаров представлен в специальном разделе по адресу https://www.mmorc.com/sort-Software/, в том числе игры, подписки на популярные сервисы и платформы Steam, XBOX, Playstation и другие.