К праздничному десктопу: Windows 10 Pro менее чем за 700 рублей

Новогодние скидки на ключи к программному обеспечению уже доступны в магазине!

MMORC.COM, наш давний партнер из Поднебесной, спешит всех поздравить с наступающим Новым Годом и дарит скидку на электронные ключи к популярному системному, офисному и игровому ПО! Если вы еще не обзавелись лицензией на тот или иной продукт, то сейчас самое время это сделать!

Как говорится, делу — время, потехе — час! Поэтому вначале о серьезных продуктах. При использовании специального новогоднего купона NRL, вы получите дополнительную скидку в 30 процентов к ценам гонконгского дистрибьютора на следующие пакеты:

При этом при оплате товара через PayPal, у вас есть дополнительная защита покупки в течение 180 календарных дней за счёт самого сервиса. Это для тех, кто еще раздумывает — нет ли здесь какого подвоха. На практике же любые вопросы о продуктах и услугах MMORC оперативно решаются службой поддержки по электронной почте support@mmorc.com.

Ну а для тех, кто хочет провести каникулы за игрой, магазин предлагает посетить раздел, посвященный цифровой дистрибуции ключей для игр и игровых сервисов — https://www.mmorc.com/sort-Software/. Здесь вы найдете игру по душе, либо сможете недорого купить ключ на подписку к сервисам PlayStation или Xbox Live: