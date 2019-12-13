Время праздничных покупок в виде Windows 10 и Office — в каждый дом!

Рождественские скидки уже в вашей корзине!

Одним из первых онлайн-магазинов, свои рождественские цены уже готова представить гонконгская площадка MMORC.COM, специализирующаяся прежде всего на цифровой дистрибуции и стабильно радующая наших читателей, как ассортиментом, так и ценами со скидками.

К Рождеству наши китайские друзья предлагают обзавестись электронными ключами к программному обеспечению в специальном разделе на сайте — https://www.mmorc.com/sort-Software/. Здесь вы найдете как операционные системы, так и офисные пакеты; как игры для PC, так и для популярных приставок; кроме того, присутствуют и сервисы вроде Steam. А чтобы ознакомление имело праздничный оттенок, к нему прилагается дополнительный купон на скидку в целых 30 процентов:NRD. С данным купоном цены на ключи для ПО становятся доступны практически каждому:

Напомню, при покупке товара MMORC.COM высылает на вашу почту цифровой ключ, при этом поддерживается оплата в системе PayPal, которая защищает вашу покупку в течение 180 календарных дней. С другой стороны — если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах и услугах MMORC, вы можете связаться с ними по электронной почте support@mmorc.com.