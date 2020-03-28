Minecraft стал одним из средств борьбы с мировой цензурой

Одна из самых популярных видеоигр — Minecraft. Её популярность легко объясняется возможностью креатива, и теперь эту креативность использовали в новом необычном начинании.

Библиотека без цензуры — это новый сервер Minecraft, который провозглашает права на свободу печати. Этот сервер открыт для публики по всему миру, которая хочет прочесть книги в оригинале, содержащие цензурируемые разделы. За этим проектом стоят организаторы из BlockWorks и организации «Репортёры без границ».

Библиотека без цензуры

Группа создала сервер для людей в таких странах как Египет, Россия, Саудовская Аравия и Вьетнам, где есть цензура в литературе. Игроки, подключившиеся к серверу, могут читать разделы, подвергшиеся цензуре из изданий Mada Masr, grani.ru, статьи и блоги Хавьера Вальдеса Карденаса, Джамаля Хашогги и Нгуена ван Даи.

Новый мир был построен за три месяца с использованием 12,5 миллионов отдельных блоков. Люди, расположенные в 16 странах, работали над проектом совместно, потратив на работу 250 часов.

Кристиан Михр, управляющий директор «Репортёры без границ Германия» заявил: «Во многих странах по всему миру нет свободного доступа к информации. Веб-сайты блокируются, независимые газеты запрещены, а пресса контролируется государством. Молодые люди растут без возможности выразить своё мнение. Используя Minecraft, самую популярную компьютерную игру, как СМИ, мы дали им доступ к независимой информации».