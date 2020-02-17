Стандарт MIDI получит обновление до версии 2.0

Все, кто умеет играть и пытался это делать с помощью компьютера, знают о стандарте MIDI. Даже олд-скульные геймеры прекрасно помнят такое музыкальное сопровождение в играх 90-х. Этому стандарту уже 35 лет, и вот, в ближайшее время он будет обновлён.

Стандарт MIDI получил распространение из-за своей простоты ввода и вывода звука. Однако теперь большие аудиокомпании согласовали вторую версию этого стандарта, MIDI 2.0, который появится в марте.

Работа с MIDI

Но что же повлекло его обновление? Во-первых, несмотря на простоту и распространённость, MIDI не был унифицированным. На разных устройствах он мог звучать по-разному, да и интерфейсы были произвольными. Теперь же решено увеличить качество звука. Разрешение будет поднято с 7 бит до 32 бит. Также будет стандартизован интерфейс. Все MIDI-устройства будут подключаться по USB -C.

3P - ключевые особенности MIDI 2.0

Первым устройством, поддерживающем MIDI 2.0, станет клавиатура Roland A-88MKII.