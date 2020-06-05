Microsoft признала, что была не на той стороне истории

Президент компании Microsoft Брэд Мит признал, что компания заняла не ту сторону в истории, когда назвала открытое ПО «раком» индустрии.

Бывший руководитель компании Стив Баллмер называл открытое ПО раком, который разрушит индустрии программного обеспечения. С тех времён многое изменилось. Даже сам Баллмер в 2016 году начал поддерживать открытое ПО, хотя и отметил, что бой того стоил.

Генеральный директор Microsoft 2000—2014 гг. Стив Баллмер

Теперь же Смит ещё более открыто признал ошибки компании. В своей лекции в Массачусетском институте технологии он заявил: «Microsoft была на неверной стороне истории, когда Open source ворвался в начале века, и я могу сказать это и за себя. Хорошая новость в том, что, если жизнь достаточно длинная, вы можете узнать… что вам нужно измениться».

Комментарий Смита не вызывает большого удивления, учитывая, что последние годы Microsoft проявляет к открытому ПО большое внимание. Компания приобрела GitHub за 7,5 миллиардов долларов в 2018 году, а последняя версия Windows Edge основана на открытом проекте Chromium. Да что там говорить, даже Проводник в Windows 10 теперь поддерживает файловую интеграцию с Linux. Однако Windows по-прежнему доминирует на рынке настольных систем, и пока нет ни малейшего признака роста популярности открытых ОС.