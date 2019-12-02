Micron представила промышленную карту microSD высокой ёмкости

Компания Micron представила карту памяти microSDXC UHS-I модели i300, которая по словам самих разработчиков является самой ёмкой картой памяти промышленного назначения.

Карта i300 предназначена для работы в системах видеонаблюдения и прочих промышленных системах, системах ИИ и камерах высокого разрешения. Она основана на 96-слойной памяти 3D-QLC, что позволяет удешевить производство и максимизировать объём. Карта предназначена для работы в высоконагруженных условиях в режиме 24/7 и обеспечивает наработку на отказ в 2 миллиона часов, вдвое больше, чем предлагают жёсткие диски. Кроме того, вместе с картой предлагается специальный инструмент, который контролирует её состояния и предупреждает о возможном выходе из строя.

Карта памяти Micron i300

Карта Micron i300 предлагается в объёмах от 128 до 1 ТБ. Скоростные характеристики производитель не называет, но учитывая класс A2, можно смело утверждать, что запись осуществляется на скорости не менее 10 МБ/с.