Micro-LED будет широко применяться с 2024 года
Технология Mini-LED уже начинает своё продвижения в качестве модулей подсветки в мониторах, а вот более совершенная технология, Micro-LED, применяется пока крайне ограниченно.
Тем не менее, сайт DigiTimes, ссылаясь на собственное исследование, отмечает, что Micro-LED начнёт активное распространение в панелях различных размеров в 2024 году.
Сейчас дисплеи Micro-LED используются в дорогих коммерческих и домашних дисплеях. Их применение ограничено высокой стоимостью, а ключом к распространению может стать применение модулей.
Так, Sony и Samsung Electronics уже представили свои дисплейные модули, эквивалентные Micro-LED. Однако их цена превышает 50 тысяч долларов за квадратный метр. Это намного дороже 500—1500 долларов за квадратный метр для 75” 4K LCD-TV и 3000—6000 долларов за квадратный метр для 77” OLED-TV.
Размеры стеклянных подложек ограничиваются производственными возможностями, что затрудняет выпуск панелей для LCD- или OLED-TV с диагоналями более 120”. В то же время использование мозаики из модулей Micro-LED позволяет с лёгкостью собирать экраны диагоналями 110, 220, 440, 790 дюймов и даже больше, а потому такая технология легко может занять нишу коммерческих дисплеев с экранами более 100”.
Новый процесс производства, предусматривающий интеграцию КМОП-цепей в чипы Micro-LED, позволит увеличить качество и снизить себестоимость производства LED-панелей. Также этот процесс уменьшит сложности по массовому переносу чипов Micro-LED на подложку, для облегчения производства на «блинах» и тестирования. Кроме того, в качестве основания может использоваться не только TFT-LCD-подложка, но и стекло, металлы или гибкие материалы.