Micro-LED будет широко применяться с 2024 года

Технология Mini- LED уже начинает своё продвижения в качестве модулей подсветки в мониторах, а вот более совершенная технология, Micro- LED , применяется пока крайне ограниченно.

Тем не менее, сайт DigiTimes, ссылаясь на собственное исследование, отмечает, что Micro- LED начнёт активное распространение в панелях различных размеров в 2024 году.

Сейчас дисплеи Micro- LED используются в дорогих коммерческих и домашних дисплеях. Их применение ограничено высокой стоимостью, а ключом к распространению может стать применение модулей.

Панель Micro- LED

Так, Sony и Samsung Electronics уже представили свои дисплейные модули, эквивалентные Micro- LED . Однако их цена превышает 50 тысяч долларов за квадратный метр. Это намного дороже 500—1500 долларов за квадратный метр для 75” 4K LCD -TV и 3000—6000 долларов за квадратный метр для 77” OLED -TV.

Размеры стеклянных подложек ограничиваются производственными возможностями, что затрудняет выпуск панелей для LCD - или OLED -TV с диагоналями более 120”. В то же время использование мозаики из модулей Micro- LED позволяет с лёгкостью собирать экраны диагоналями 110, 220, 440, 790 дюймов и даже больше, а потому такая технология легко может занять нишу коммерческих дисплеев с экранами более 100”.