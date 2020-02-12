На горизонте засветилась видеокарта Radeon Instinct MI100 Arcturus

Новая видеокарта эпохи пост-Navi с кодовым именем Arcturus дебютирует в виде ускорителя Radeon Instinct MI100, предназначенного для AI -ML. Сама AMD назвала его «Серверный акселератор». Сайт TechPowerUp заполучил BIOS этой видеокарты, и вот что он о ней узнал.

Идентификатор устройства обозначен как «0x1002 0x738C». Отмечается, что объём памяти HBM2 составит 32 ГБ, а частота — 1000 МГц. Если компания использует шину шириной 4096 бита, то пропускная способность может достигать 1 ТБ/с.

В строке идентификатора также имеется запись «MI100 D34303 A1 XL 200W 32GB 1000m». Это значит, что тепловыделение составит лишь 200 Вт. Учитывая, что карта будет иметь 128 CU и 8192 шейдеров, это заметное снижение. Для сравнения, карта Radeon Instinct MI60 с 4096 шейдерами имеет TDP в 300 Вт. Это значит, что AMD удалось невероятно увеличить энергоэффективность в Arcturus.

Ускоритель рассчётов Radeon Instinct MI60

Что касается частот работы видеокарты, то они обозначены как 1334 МГц, 1091 МГц и 1000 МГц. Как правило, инженеры AMD располагают их в следующем порядке: частота GPU , частота SOC и частота памяти. Таким образом, частота GPU составит 1334 МГц, заметно ниже Navi и Vega. Возможно, снижение частоты необходимо для повышения энергоэффективности.

Карта Arcturus откроет новую серию ускорителей AMD. Вначале это будет серия ИИ-ускорителей, затем будет представлен продукт Radeon Pro, а затем появится и клиентское решение. При этом Arcturus — это не обещанный «big Navi». Карта куда больше похожа на Vega, чем на Navi.