Deep Silver подтверждает подготовку Metro Exodus для Linux

Игра Metro Exodus совсем недавно была выпущена в Steam (со скидкой в 40%), а на форуме уже появилась информация от издателя Deep Silver, который подтвердил подготовку игры для операционной системы Linux.

Игры Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux уже представлены на Linux. Однако единственным способом поиграть в Metro Exodus на этой открытой ОС является использование Proton, слоя совместимости между Windows и Linux. Ожидается, что Linux-версия игры будет использовать API Vulkan, поскольку на нём построена версия для Stadia.

Metro Exodus

Отмечается, что больше информации о проекте мы узнаем в ближайшем будущем от самого издателя. Пока же он сообщил лишь «мы работаем над этим», а пользователям стоит «рассчитывать на свежие новости в скором времени».