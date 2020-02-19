Deep Silver подтверждает подготовку Metro Exodus для Linux
Игра Metro Exodus совсем недавно была выпущена в Steam (со скидкой в 40%), а на форуме уже появилась информация от издателя Deep Silver, который подтвердил подготовку игры для операционной системы Linux.
Игры Metro 2033 Redux и Metro Last Light Redux уже представлены на Linux. Однако единственным способом поиграть в Metro Exodus на этой открытой ОС является использование Proton, слоя совместимости между Windows и Linux. Ожидается, что Linux-версия игры будет использовать API Vulkan, поскольку на нём построена версия для Stadia.
Отмечается, что больше информации о проекте мы узнаем в ближайшем будущем от самого издателя. Пока же он сообщил лишь «мы работаем над этим», а пользователям стоит «рассчитывать на свежие новости в скором времени».
Выпуск игры для Linux не должен составить разработчикам большого труда, поскольку она имеет рабочую версию на базе Vulkan, а студия-разработчик, 4A Games, имеет опыт в создании предыдущих частей франчайза для этой ОС. Однако для Linux игра будет несколько упрощена. Она лишится трассировки лучей и DLSS, что, конечно, облегчит работу по адаптации.