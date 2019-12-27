MediaTek и Realtek готовятся к конкуренции за Wi-Fi 6

Компании MediaTek и Realtek Semiconductors готовятся ускорить производство собственных чипов Wi-Fi 6 (802.11ax) в 2020 году, о чём сообщают предприятия, специализирующиеся на тестировании микросхем.

Так, уже в 2020 год MediaTek и Realtek будут конкурировать с Qualcomm на рынке Wi-Fi 6. В свою свежую платформу Qualcomm Snapdragon 865, компания включила средство связи FastConnect 6800, которое обеспечивает подключение по стандарту Wi-Fi 6 со скоростью 1,8 Гб/с.

Wi-Fi 6

Что касается MediaTek, то недавно она разместила заказы на тестирование чипов Wi-Fi 6 у таких фирм как MJC и Johnstech International. Развёртывание производства должно произойти в марте-апреле 2020 года.