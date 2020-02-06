Matrox создаст видеокарту для видеостен совместно с NVIDIA

Компания Matrox объявила о начале сотрудничества с NVIDIA, которое нацелено на разработку спектра мультидесплейных встраиваемых видеокарт, предназначенных для видеостен высокой плотности.

Улучшив технологию промышленных GPU NVIDIA, Matrox спроектирует инновационные заказные встраиваемые видеокарты на основе процессоров Quadro, которые смогут ускорить работу видеостен с интенсивной графикой в коммерческом и критических сегментах в режиме 24/7.

«Matrox является лидером в создании видеостен с богатой графикой, которые позволяют клиентам постоянно взаимодействовать с окружающим миром», — заявил Скотт Фитцпатрик, вице-президент по маркетингу продуктов Quadro в NVIDIA. «Исключительная производительность при воспроизведении видео, надёжность и большой срок службы архитектуры NVIDIA делает её идеальной платформой для Matrox, разрабатывающей видеостены следующего поколения».

Объявление о сотрудничестве Matrox и NVIDIA

Новая серия однослотовых видеокарт, основанных на GPU NVIDIA Quadro, обеспечит синхронную работу четырёх дисплеев разрешением 4K на каждую карту, в то время как OEM, системные интеграторы и установщики систем могут комбинировать несколько видеокарт для обеспечения работы до 16 дисплеев на одной системе. Имеется и поддержка HDCP , что обеспечит воспроизведение защищённого контента.

Простая и удобная конфигурация многомониторной системы будет осуществляться посредством специального ПО Matrox PowerDesk.