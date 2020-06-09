Matrox выпускает видеокарту D1480

Компания Matrox представила новую однослотовую видеокарту D1480, способную через DisplayPort выводить изображение на 4 дисплея в режиме 4Kp60.

Применив 4 видеокарты D1480, можно обеспечить поддержку видеостены из 16 синхронизированных дисплеев. Благодаря карте D1480 системные интеграторы и сборщики видеосистем могут размещать высокопроизводительные видеостены для широкого спектра коммерческих задач и критической инфраструктуры, для комнат управления, корпоративных и промышленных задач, военных задач, телекомпаний и так далее.

Видеокарта Matrox D1480

Видеокарта D1480 обеспечивает вывод видео и графики в разрешении 4K через 4 порта DisplayPort . Интеграторы могут обеспечить синхронизированный по кадрам вывод изображения посредством четырёх видеокарт серии D, используя специальный кабель синхронизации. Кроме того, объединив видеокарты серии D с мультимониторным контроллером QuadHead2Go, можно смонтировать видеостену размером в 64 дисплея разрешением 1920×1080 пикс. с 60 к/с.

Видеостена, управляемая видеокартами Matrox серии D