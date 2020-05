Возобновились разговоры о подготовке ремастер-версии трилогии Mass Effect

Серия Mass Effect, повествующая о капитане Шепарде и команде его корабля «Нормандия» завершилась 8 лет назад. Потом был спинофф Andromeda, который не получил такого успеха, как оригинальная трилогия. Но если источники не врут, то скоро мы сможем снова пройти знаменитую трилогию, но с улучшенной графикой.

Сообщается, что финансовом отчёте EA говорится о подготовке неизвестного «HD проекта». В 2021 финансовом году издатель также планирует выпустить 14 игр, включая Command & Conquer Remastered, Medal of Honor: Above and Beyond, 4 спортивные игры, а также множество игр от партнёров и мобильных проектов.

Mass Effect 2

Что это будут за неназванные «HD проекты», и для каких платформ они готовятся, неизвестно. Однако если ремастер трилогии Mass Effect таки будет выпущен, то у него есть все шансы появиться на новых консолях от Microsoft и Sony, которые могут предложить ещё и лучшие визуальные эффекты. Также игра должна появиться и на PC.