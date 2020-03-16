Более 90% игроков в Mass Effect выбирают путь праведника

Все игроки в жанре RPG любят принимать трудные решения за своих персонажей, но оказывается, люди не хотят выбирать плохой путь для своего героя.

По информации бывшего кинематографического дизайнера Bioware Джона Эбенгера, 92% процента игроков в Mass Effect выбирают путь праведника, а по пути злого героя идут единицы.

С небольшим разочарованием он сообщил, что в Mass Effect 2, 3 и Andromeda, согласно собранной статистике, так поступают большинство людей:

«Ну, примерно 92% игравших в Mass Effect были праведниками. А мы проделали много работы для создания контента и для отступника :(».

Mass Effect

Далее в процессе общения с подписчиками в Twitter Эбенгер отметил, что такая статистика является хорошим стимулом для того, чтобы переиграть в эти проекты с новой линией поведения. BioWare создала отличную сюжетную линию как для праведника, так и для отступника, так что даже если человек не любит проходить игру по второму разу, его могут заинтересовать различия в обоих сценариях.

Сейчас BioWare изменила способ выбора доброго и злого пути, сделав его менее бинарным. Это должно помочь смешать линии поведения и разнообразить выбор.