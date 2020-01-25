Martiantec представила клавиатуру Martian с необычным дизайном

На выставке CES было множество мелких компаний, до которых обозреватели добрались в последнюю очередь. Одной из таких была компания Martiantec, которая представила необычную клавиатуру.

Представленный прототип комплекта клавиатуры и мыши получил название «Martian 104 prototype keyboard». В её дизайне использовано физическое пространственное разделение клавиш с объединением их в самостоятельных, но связанных узлах. Сверху на каждом узле расположен колпачок клавиши.

Клавиатура Martian 104

Благодаря такой конструкции можно не беспокоится о попадании жидкостей или грязи внутрь клавиатуры. Клавиатура Martian 104 имеет глянцевую поверхность и представлена в нескольких ярких цветах. Под крышкой (если можно так сказать об этом устройстве) мембранной клавиатуры, расположена единая стекловолоконная печатная плата с большими отверстиями. Несмотря на то, что клавиатура имеет стандартные 104 клавиши, каждая из них является программируемой, что может быть полезно для видеоигр или специализированных задач.

Клавиатура Martian 104

Внутреннее устройство Клавиатура Martian 104

Печатная палата Клавиатура Martian 104

Кроме клавиатуры Martiantec также представила прототип беспроводной мыши, с менее футуристичным дизайном.

Мышь Martian