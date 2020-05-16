Готовящийся ремейк трилогии Mafia выглядит потрясающе
Компания Microsoft случайно опубликовала сведения о том, что популярная криминальная драма от 2K скоро вернётся.
Разработчик 2K Games сообщил, что готовится Mafia Trilogy — коллекция, содержащая три переработанные игры Mafia, Mafia II и Mafia III, которые покрывают 40 лет организованной преступности в Иллинойсе, Нью-Йорке и Новом Орлеане. Разработчики хотели сообщить все детали 19 мая, но Microsoft допустила утечку.
В обновлённой трилогии наибольший интерес вызывает первая часть, которая вышла в далёком 2002 году. Её переработали полностью, с нуля. Теперь она имеет отличные визуальные эффекты, текстуры, графику и улучшенную анимацию. В результате игра получила сочную и привлекательную картинку и эффекты окружения. Также игра получит расширенный сюжет.
Что касается Mafia II, то она тоже получит своё обновление, правда, не настолько значимое, как первая часть. Это и не удивительно, ведь игра вышла для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Вторая часть выйдет в редакции Definitive Edition и будет включать все DLC, а также эффекты HD-качества.
Третья часть также выйдет в редакции Definitive Edition, которая включает игру Hangar 13 выпуска 2016 года и все дополнения. Получит ли Mafia III ремастеринг, пока не понятно. Игра вышла не так давно и обладает неплохим качеством картинки. Возможно, будет немного изменён сюжет или появятся некоторые новые миссии.
Все три игры выйдут в разное время. Ремейк первой части будет выпущен 28 августа. Вторая часть появится уже 19 мая, а вот с релизом Mafia III пока ничего не ясно.