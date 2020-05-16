Готовящийся ремейк трилогии Mafia выглядит потрясающе

Компания Microsoft случайно опубликовала сведения о том, что популярная криминальная драма от 2K скоро вернётся.

Разработчик 2K Games сообщил, что готовится Mafia Trilogy — коллекция, содержащая три переработанные игры Mafia, Mafia II и Mafia III, которые покрывают 40 лет организованной преступности в Иллинойсе, Нью-Йорке и Новом Орлеане. Разработчики хотели сообщить все детали 19 мая, но Microsoft допустила утечку.

Скриншот переработанной версии Mafia

В обновлённой трилогии наибольший интерес вызывает первая часть, которая вышла в далёком 2002 году. Её переработали полностью, с нуля. Теперь она имеет отличные визуальные эффекты, текстуры, графику и улучшенную анимацию. В результате игра получила сочную и привлекательную картинку и эффекты окружения. Также игра получит расширенный сюжет.

Скриншот переработанной версии Mafia

Скриншот переработанной версии Mafia

Что касается Mafia II, то она тоже получит своё обновление, правда, не настолько значимое, как первая часть. Это и не удивительно, ведь игра вышла для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Вторая часть выйдет в редакции Definitive Edition и будет включать все DLC , а также эффекты HD-качества.

Скриншот переработанной версии Mafia

Третья часть также выйдет в редакции Definitive Edition, которая включает игру Hangar 13 выпуска 2016 года и все дополнения. Получит ли Mafia III ремастеринг, пока не понятно. Игра вышла не так давно и обладает неплохим качеством картинки. Возможно, будет немного изменён сюжет или появятся некоторые новые миссии.

Скриншот переработанной версии Mafia

Все три игры выйдут в разное время. Ремейк первой части будет выпущен 28 августа. Вторая часть появится уже 19 мая, а вот с релизом Mafia III пока ничего не ясно.