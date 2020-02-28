На MacOS вдвое больше угроз, чем на Windows

Долгие годы от фанатов Apple мы слышали мантру, что «Маки не имеют вирусов», однако согласно последнему годовому отчёт State of Malware от Malwarebytes, количество угроз для Mac в 2019 году оказалось вдвое большим, чем для Windows.

Согласно отчёту, на каждый компьютер Mac приходится в среднем по 11 угроз, в то время как на каждую Windows-машину, только 5,8. При этом в 2018 году на каждый Mac приходилось 4,8 угрозы. Популярность зловредов для Mac объясняется ростом популярности этой платформы, однако этот фактор слишком незначителен, чтобы так сильно повлиять на количество угроз.

Самыми распространёнными зловредами оказались рекламные и потенциально нежелательные программы. К примеру, NewTab, устанавливаемое как браузерное расширение или отдельное приложение, загружающее рекламу, было выявлено порядка 30 миллионов раз. Рекламные программы также были крупнейшей угрозой в Windows.

Количество выявленных уязвимостей на один компьютер

Типы выявленных уязвимостей для Mac

Учитывая всё большую заинтересованность недобросовестных программистов в операционной системе MacOS, исследователи из Malwarebytes заключили, что пользователи «больше не могут говорить, что их любимые системы имеют иммунитет к зловредам».