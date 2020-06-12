Looking Glass выпускает голографический дисплей разрешением 8K

Компания Looking Glass начала продажи своего нового голографического дисплея разрешением 8K, который обеспечивает поразительную реалистичность объёмного изображения.

Дисплей имеет 33,2 миллиона пикселей, а также 45 элементов светового поля, которое создаёт 3D-эффект. Целевыми рынками для этого дисплея разработчики считают медицинскую визуализацию, картографию, системы автоматизации, архитектуру и инжиниринг.

Голографический 8K дисплей Looking Glass

Однако этой технологией заинтересовались и разработчики игр. Ким Лайбрери, технический директор Epic Games, отметил, что выпуск объёмных дисплеев не требующих очков является прорывом: «Он представляет удивительную перспективу для команд, работающих в сфере иммерсионной компьютерной графики, визуализации и создания контента. Голографический дисплей Looking Glass обеспечивает захватывающий уровень реализма, и мы смотрим вперёд с инновациями, которые развивают поддержку контента, созданного в Unreal Engine».

Что касается цены, то она сообщается лишь по запросу. Это значит, что цена будет доступна лишь для тех предприятий, которые могут себе позволить создать удалённую иммерсивную систему для своих сотрудников и имеют деньги, чтобы позволить себе технологии на грани произведений искусства.