Logitech G будет выпускать игровую мебель совместно с Herman Miller

Компания Logitech объявила о том, что Logitech G, игровой бренд компании, заключил соглашение об эксклюзивном партнёрстве с Herman Miller по выпуску широкого спектра мебели для геймеров. Партнёрство позволит обеим компаниям обеспечить киберспортсменов, геймеров и стримеров новой линейкой эргономичной мебели.

Как и любой другой спорт, киберспорт требует лучшего оборудования для достижения максимальных результатов. При наличии дискомфорта киберспортсмены могут отвлечься от игры, и тогда соперник получит преимущество. Новая мебель от Logitech G и Herman Miller нацелена положить край этой проблеме благодаря многим часам разработки эргономичных решений.

Партнёрство Logitech G и Herman Miller

«У Herman Miller есть богатая история проектирования решений поддержки людей, независимо от того где они живут и работают», — заявил Тим Стрэйкер, директор по маркетингу Herman Miller, — «Мы рады объединить нашу эргономику, исследовательский подход с превосходной технологиями и инновациями Logitech G».

Первым образцом мебели, изготовленной совместно, будет игровое кресло, которое появится этой весной.