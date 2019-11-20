Logitech выпускает дополнительный набор G Kit для Xbox Adaptive Controller

Компания Logitech представила довольно интересный набор для расширения функционала контроллера под названием G Adaptive Gaming Kit.

Он представляет собой два коврика, на который прикрепляются дополнительные кнопки. Стоит он, ни много ни мало, 100 долларов, которые нужно потратить в дополнение к самому контроллеру Xbox Adaptive Controller, который тоже стоит 100 долларов, так что это продукт для истинных геймеров.

Представленный комплект работоспособен на всех поддерживаемых Microsoft платформах (Xbox One и PC) с подключением по кабелю или Bluetooth.

Набор Logitech G Adaptive Gaming Kit

Для создания нового игрового инструмента, Logitech пришлось работать вместе с Microsoft, AbleGamers, Abilities Research Center at Mount Sinai и SpecialEffect. В комплект входят два коврика размером 203х254 мм, которые можно складывать и сворачивать. Также их можно объединить, для создания большого игрового пространства. На эти коврики можно прикреплять множество дополнительных кнопок и переключателей.

Набор Logitech G Adaptive Gaming Kit

В качестве контроллеров используются три маленькие, три большие кнопки и четыре кнопки с лёгким нажатием. Также есть два переключателя. Кнопки изготовлены с применением низкопрофильных переключателей с ходом 2,7 мм.

Пока докупить дополнительные кнопки нельзя, однако в случае выхода из строя заменить их можно.