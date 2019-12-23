LG готовит монитор UltraFine 4K с уникальной подставкой

Обычно мониторы LG серии UltraFine ассоциируются с дисплеями разрешением 4K и 5K, которые используются с компьютерами Mac. Однако новая модель интересна тем, что работает с Windows и имеет необычную подставку.

Подставка дисплея UltraFine Ergo использует струбцину для крепления к кромке стола, заметно расширяя возможности размещения дисплея на столе. Его можно даже развернуть задом на перёд.

Монитор LG UltraFine Ergo

Что касается самого дисплея, то он имеет диагональ 32”, разрешение матрицы — 4K, а кадровая частота — 60 Гц. Яркость экрана составляет 350 кд/м2, цветовое покрытие — 95% палитры P3. Также имеется адаптивная синхронизация FreeSync.

В мониторе есть порт USB -C, который позволяет не только передавать изображение с ноутбука, но и заряжать лэптоп. Однако в отличие от других моделей UltraFine в мониторе есть входы HDMI и DisplayPort .

Монитор LG UltraFine Ergo