LG готовит монитор UltraFine 4K с уникальной подставкой

Обычно мониторы LG серии UltraFine ассоциируются с дисплеями разрешением 4K и 5K, которые используются с компьютерами Mac. Однако новая модель интересна тем, что работает с Windows и имеет необычную подставку.

Подставка дисплея UltraFine Ergo использует струбцину для крепления к кромке стола, заметно расширяя возможности размещения дисплея на столе. Его можно даже развернуть задом на перёд.

Монитор LG UltraFine Ergo
Монитор LG UltraFine Ergo

Что касается самого дисплея, то он имеет диагональ 32”, разрешение матрицы — 4K, а кадровая частота — 60 Гц. Яркость экрана составляет 350 кд/м2, цветовое покрытие — 95% палитры P3. Также имеется адаптивная синхронизация FreeSync.

В мониторе есть порт USB-C, который позволяет не только передавать изображение с ноутбука, но и заряжать лэптоп. Однако в отличие от других моделей UltraFine в мониторе есть входы HDMI и DisplayPort.

Монитор LG UltraFine Ergo
Монитор LG UltraFine Ergo

В общем, модель UltraFine Ergo выглядит как менее ориентированная на Mac. К примеру, в мониторе нет Thunderbolt 3, а порт USB-C не сможет заряжать MacBook Pro. Не ясно, будет ли монитор иметь управление яркостью, которое всегда затрудняло применение серии UltraFine с Windows. Однако LG демонстрировала новый дисплей именно в Windows, так что скорее всего он будет адаптирован для этой ОС.