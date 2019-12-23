LG готовит монитор UltraFine 4K с уникальной подставкой
Обычно мониторы LG серии UltraFine ассоциируются с дисплеями разрешением 4K и 5K, которые используются с компьютерами Mac. Однако новая модель интересна тем, что работает с Windows и имеет необычную подставку.
Подставка дисплея UltraFine Ergo использует струбцину для крепления к кромке стола, заметно расширяя возможности размещения дисплея на столе. Его можно даже развернуть задом на перёд.
Что касается самого дисплея, то он имеет диагональ 32”, разрешение матрицы — 4K, а кадровая частота — 60 Гц. Яркость экрана составляет 350 кд/м2, цветовое покрытие — 95% палитры P3. Также имеется адаптивная синхронизация FreeSync.
В мониторе есть порт USB-C, который позволяет не только передавать изображение с ноутбука, но и заряжать лэптоп. Однако в отличие от других моделей UltraFine в мониторе есть входы HDMI и DisplayPort.
В общем, модель UltraFine Ergo выглядит как менее ориентированная на Mac. К примеру, в мониторе нет Thunderbolt 3, а порт USB-C не сможет заряжать MacBook Pro. Не ясно, будет ли монитор иметь управление яркостью, которое всегда затрудняло применение серии UltraFine с Windows. Однако LG демонстрировала новый дисплей именно в Windows, так что скорее всего он будет адаптирован для этой ОС.