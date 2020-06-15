LG анонсирует игровой монитор 38WN95C-W разрешением QHD+

Компания LG начала продажи необычного сверхширокоэкранного игрового монитора, анонсированного на CES 2020.

Монитор LG 38WN95C-W имеет диагональ экрана 38” и разрешение 3840×1600 пикс. Соотношение его сторон составляет 21:9. Дисплей построен на матрице типа Nano IPS , которая обеспечивает широкий диапазон яркости, с сертификатом DisplayHDR 600, и кадровую частоту в 144 Гц. Панель выводит 1,07 миллиарда цветов и обеспечивает покрытие палитры DCI-P3 на 98%. Для минимизации бликов имеется матовое защитное покрытие твёрдостью 3H.

Монитор LG 38WN95C-W. Вид спереди

Кроме этого монитор обеспечивает различные варианты адаптивной частоты кадров, включая FreeSync и G-Sync . Также заявлены технологии Black Stabiliser, Dynamic Action Sync и LFC.

Монитор LG 38WN95C-W. Вид сзади

Монитор 38WN95C-W оснащён парой пятиваттных динамиков «Rich Bass» и полностью настраиваемой подставкой при креплении на кронштейн VESA 100×100. Есть и встроенный хаб USB 3.2 Gen 1.

Монитор LG 38WN95C-W. Вид сверху и сбоку

Монитор LG 38WN95C-W уже начал поступать в продажу. Ориентировочная цена составляет 1600 долларов США.