LG выпускает 48” OLED-телевизор с G-Sync

Компания LG объявила о старте продаж нового 4K Ultra HD- OLED -телевизора модели 48CX. Компания характеризует этот телевизор как «качественный дисплей для серьёзного гейминга». Это наиболее компактный 4K- OLED -телевизор с пиксельной плотностью выше, чем у сравнимых 96” 8K-экранов.

Представленный телевизор способен работать с кадровой частотой до 120 Гц. Адаптивная синхронизация проводится посредством технологии NVIDIA G-Sync . Конечно, если вы подключаете компьютер с «зелёной» видеокартой к телевизору, то вам будет полезен этот стандарт. Однако если вы имеете видеокарту AMD или хотите адаптивную синхронизацию на ноутбуке и консолях, то лучше применять FreeSync. К счастью, телевизор LG 48CX поддерживает и его.

OLED -телевизор LG 48CX

Разработчики отмечают, что телевизор имеет низкие задержки и время отклика в 1 мс, что обеспечивает более отзывчивое управление в играх. Широкий динамический диапазон обеспечивается технологией HGiG Profile в играх и Dolby Vision IQ в фильмах. Звук высокой чёткости реализован посредством Dolby Atmos.

OLED -телевизор LG 48CX

Что касается звуковой системы, то она представлена двумя спикерами и двумя вуферами мощностью 20 Вт.

Телевизор использует операционную систему WebOS с голосовым управлением и массой приложений.

Задняя и боковая панели телевизора OLED -телевизор LG 48CX

Телевизор LG 48CX появится в Европе и Азии уже в июне. Рекомендуемая цена составляет 1500 долларов США.