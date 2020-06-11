LG анонсирует монитор с эргономичной конструкцией

Компания LG представила новый 27” монитор, который предлагает широкий спектр установки благодаря своей особой подставке.

Нацеленный на креативных дизайнеров, фотографов и видеографов, монитор LG Ergo обеспечивает «точную детализацию и цвета в широком угле обзора».

Варианты установки монитора 27QN880

Концепция LG Ergo основана на трёх принципах: точность изображения, экономичный дизайн и кабельный менеджмент. Эти принципы нацелены на «высокую производительность, комфорт и чистоту рабочего стола» пользователей. Компания утверждает, что работники могут повысить производительность труда за счёт адаптации дисплея под свои нужды.

Варианты установки монитора 27QN880

Монитор 27QN880 основан на QHD панели IPS -типа со временем отклика 5 мс. Углы обзора составляют 178º, а типичная яркость — 350 кд/м2. Цветовое пространство sRGB составляет 99%. Дополнительно, монитор предлагает технологии Maxx Audio, AMD FreeSync, HDR10, Black Stabilizer, Flicker Safe, Dynamic Action Sync, Dual Controller, а также множество предварительных настроек цвета.

Варианты установки монитора 27QN880

Эргономичная подставка включает скобу и стойку, на которой можно настроить положение монитора и выставить его при помощи кронштейна.

Варианты установки монитора 27QN880

Из интерфейсов монитор предлагает 1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB, 1xUSB Type-C с Power Delivery до 60-ти Вт и DP Alt mode. Также есть 3,5 мм аудиовыход. Также имеются динамики 5 Вт.

Варианты установки монитора 27QN880

О цене и доступности пока ничего не сообщается.