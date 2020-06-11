LG анонсирует монитор с эргономичной конструкцией

Компания LG представила новый 27” монитор, который предлагает широкий спектр установки благодаря своей особой подставке.

Нацеленный на креативных дизайнеров, фотографов и видеографов, монитор LG Ergo обеспечивает «точную детализацию и цвета в широком угле обзора».

Варианты установки монитора 27QN880
Варианты установки монитора 27QN880

Концепция LG Ergo основана на трёх принципах: точность изображения, экономичный дизайн и кабельный менеджмент. Эти принципы нацелены на «высокую производительность, комфорт и чистоту рабочего стола» пользователей. Компания утверждает, что работники могут повысить производительность труда за счёт адаптации дисплея под свои нужды.

Варианты установки монитора 27QN880
Варианты установки монитора 27QN880

Монитор 27QN880 основан на QHD панели IPS-типа со временем отклика 5 мс. Углы обзора составляют 178º, а типичная яркость — 350 кд/м2. Цветовое пространство sRGB составляет 99%. Дополнительно, монитор предлагает технологии Maxx Audio, AMD FreeSync, HDR10, Black Stabilizer, Flicker Safe, Dynamic Action Sync, Dual Controller, а также множество предварительных настроек цвета.

Варианты установки монитора 27QN880
Варианты установки монитора 27QN880

Эргономичная подставка включает скобу и стойку, на которой можно настроить положение монитора и выставить его при помощи кронштейна.

Варианты установки монитора 27QN880
Варианты установки монитора 27QN880

Из интерфейсов монитор предлагает 1xDisplayPort, 2xHDMI, 2xUSB, 1xUSB Type-C с Power Delivery до 60-ти Вт и DP Alt mode. Также есть 3,5 мм аудиовыход. Также имеются динамики 5 Вт.

Варианты установки монитора 27QN880
Варианты установки монитора 27QN880

О цене и доступности пока ничего не сообщается.