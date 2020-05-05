LG выпускает 144 Гц монитор на базе панели Nano IPS

Компания LG выпустила 34” изогнутый монитор на базе панели типа Nano IPS . Этот дисплей серии 34GN850 получил ревизию B.

Он имеет разрешение 3440×1440 пикс. и соотношение сторон 21:9. Монитор заточен на видеоигры, а потому кадровая частота дисплея составляет 144 Гц, а время отклика — 1 мс. Цветовое покрытие монитора весьма приличное и составляет 98% палитры DCI-P3.

Монитор LG 34GN850-B. Общий вид

В дисплее имеется поддержка технологии Adaptive-Sync, а значит, адаптивная частота кадров будет доступна как на видеокартах AMD, так и NVIDIA. Монитор имеет сертификат VESA Display HDR 400 и программную поддержку HDR10. Среди других интересных технологий можно отметить DAS (Dynamic Action Sync), которая минимизирует задержки во времени, Black stabilizer, которая повышает видимость в тёмных сценах, и перекрестие прицела, которая будет полезна для шутеров от третьего лица.

Монитор LG 34GN850-B. Вид сзади

Среди основных характеристик можно выделить яркость в 400 кд/м2, контрастность в 1000:1. Углы обзора стандартные — 178°. Видеосигнал можно подавать через 2 порта HDMI и один DisplayPort . Также LG предлагает встроенный USB -хаб и выход для наушников.

Монитор уже поступил в продажу по цене порядка 1000 долларов США.