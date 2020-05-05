LG выпускает 144 Гц монитор на базе панели Nano IPS
Компания LG выпустила 34” изогнутый монитор на базе панели типа Nano IPS. Этот дисплей серии 34GN850 получил ревизию B.
Он имеет разрешение 3440×1440 пикс. и соотношение сторон 21:9. Монитор заточен на видеоигры, а потому кадровая частота дисплея составляет 144 Гц, а время отклика — 1 мс. Цветовое покрытие монитора весьма приличное и составляет 98% палитры DCI-P3.
В дисплее имеется поддержка технологии Adaptive-Sync, а значит, адаптивная частота кадров будет доступна как на видеокартах AMD, так и NVIDIA. Монитор имеет сертификат VESA Display HDR 400 и программную поддержку HDR10. Среди других интересных технологий можно отметить DAS (Dynamic Action Sync), которая минимизирует задержки во времени, Black stabilizer, которая повышает видимость в тёмных сценах, и перекрестие прицела, которая будет полезна для шутеров от третьего лица.
Среди основных характеристик можно выделить яркость в 400 кд/м2, контрастность в 1000:1. Углы обзора стандартные — 178°. Видеосигнал можно подавать через 2 порта HDMI и один DisplayPort. Также LG предлагает встроенный USB-хаб и выход для наушников.
Монитор уже поступил в продажу по цене порядка 1000 долларов США.