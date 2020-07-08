Lexar выходит на рынок DRAM

Компания Lexar анонсирует выход на рынок DRAM, где она планирует предлагать решения для настольных ПК и ноутбуков.

Эта компания по большей части известна флэш-накопителями, включая карты памяти и недавно появившиеся SSD . Теперь же она «с радостью объявляет о выходе на рынок DRAM». Фирма будет предлагать две опции памяти, для настольных компьютеров и ноутбуков. Оба решения работают на частоте 2666 МГц и напряжением 1,2 В, что является «идеальным для смарт-домов, офисов и классных комнат». Память будет доступна в объёмах 4 ГБ (только для лэптопов), 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ.

Оперативная память от Lexar

Память Lexar DDR4-2666 SODIMM будет доступна уже в этом месяце по цене от 20 до 160 долларов в зависимости от объёма. Модули Lexar DDR4-2666 UDIMM можно будет купить по цене от 33 до 150 долларов США.

Выбор, кончено, маловат, но он только описывает желание компании опробовать новый для себя рынок. Больше предложений будет появляться в течение года.