Lexar анонсирует SSD со скоростью 7 ГБ/с

Скорости работы твердотельных накопителей уже выше, чем требуется обычному пользователю. После того, как AMD обеспечила поддержку PCIe 4.0, на рынке стали появляться SSD со скоростью чтения до 5 ГБ/с.

Однако это, оказалось, не предел. В ходе мероприятия, посвящённому новым продуктам в области памяти, компания Lexar продемонстрировала новый твердотельный накопитель, который при подключении по шине PCIe 4.0 х4 показал в IOMeter скорость 7 ГБ/с. По словам разработчиков, это финальная скорость продукта. В тесте CrystalDiskMark скорость последовательного чтения составила 6224 МБ/с, а последовательной записи — 4246 МБ/с.

SSD Lexmark со скоростью 7 ГБ/с

Накопитель, модель которого пока не объявлена, будет доступен в объёмах 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Они построены на 96-слойной памяти TLC NAND , вероятно, от Toshiba (которая теперь называется Kioxia). Ни модель контроллера, ни цена, ни дата начала продаж нового сверхбыстрого SSD пока не называется.

Производительность нового SSD Lexmark в CrystalDiskMark