Lenovo проектирует новый автономный шлем VR

Последнее время успехи Lenovo в сфере виртуальной реальности заметны мало, однако оказалось, что компания заканчивает работу над новым шлемом Lenovo VR3030S, который поступил на сертификацию FCC и описывается как автономный шлем виртуальной реальности.

Автономный означает, что он будет такой же как Mirage Solo или Oculus Quest, также выпускаемые Lenovo. Он не требует ПК для своей работы, также он не требует установки в него телефона. Однако в отличие от Mirage Solo, который основывался на проваленной платформе Daydream VR от Google, новый шлем построен на собственной платформе от китайской компании.

При этом новый шлем предназначен не для развлечений, а для образования. Компания сообщила, что она готовит «Lenovo VR Classroom 2, более совершенное решение, которое облегчает работу учителей и администраторов по простой интеграции уроков в виртуальной реальности в свои занятия».

Шлем виртуальной реальности Lenovo VR3030S

Что касается характеристик, то на его странице сказано, что он основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и работает под управлением операционной системы Android. Разрешение экрана составляет 1920х2160 пикс. на глаз, а объём батареи — 4200 мА×ч. Также в комплект входит зарядка USB -C и простой контроллер.

По сути, это простой и недорогой вариант 3DoF без сквозного трекинга. Это значит, что вы не сможете развернуться в виртуальной реальности, а только наклоняться и поворачиваться в разных направлениях. Выпуск шлема Lenovo VR3030S планируется на весну.